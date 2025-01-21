Лукашенко назвал надежное звено военной безопасности Беларуси

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что боеспособность армии, ее победы, поражения во многом определяются выучкой, технической оснащенностью, стойкостью инженерных войск. Он напомнил, что именно так было в годы Великой Отечественной войны, когда военные инженеры, приближая Победу, под бомбежками и обстрелами устанавливали минные поля, наводили переправы, а также оборудовали позиции.