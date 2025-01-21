Лукашенко назвал надежное звено военной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 января, поздравил личный состав и ветеранов инженерных войск Вооруженных Сил с Днем инженерных войск, сказав про надежное звено военной безопасности Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что боеспособность армии, ее победы, поражения во многом определяются выучкой, технической оснащенностью, стойкостью инженерных войск. Он напомнил, что именно так было в годы Великой Отечественной войны, когда военные инженеры, приближая Победу, под бомбежками и обстрелами устанавливали минные поля, наводили переправы, а также оборудовали позиции.
Президент Беларуси уточнил, что так же самоотверженно воины-инженеры принимали участие в послевоенном восстановлении народного хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий, катастрофы на Чернобыльской АЭС. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что и сегодня военные инженеры успешно выполняют ответственные задачи, связанные с обезвреживанием взрывоопасных предметов, предотвращением угроз природного характера и обеспечивают безопасную жизнь белорусов.
Глава государства выразил убеждение в том, что инженерные войска Вооруженных Сил Беларуси, которые оснащены современными вооружениями и техников, и впредь будут надежным звеном обеспечения военной безопасности Беларуси, а также мира и стабильности в белорусском обществе.
Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам, внесшим существенный вклад в становление, а также развитие инженерных войск.
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