ЕАЭС завершил процедуры для соглашения о свободной торговле с Ираном — Слепнев

Он принял участие в консультационной встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с бизнес-сообществом.
«В настоящее время процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, в ЕАЭС завершены. Ожидаем, что в ближайшее время они завершатся и в Иране».
Также он выразил уверенность, что документ заработает уже в ближайшие месяцы.
При этом, Андрей Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.
Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Как сказал министр ЕЭК, это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей.