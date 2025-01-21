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ЕАЭС завершил процедуры для соглашения о свободной торговле с Ираном — Слепнев

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. ЕАЭС завершил необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном процедуры, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Источник: ЕЭК

Он принял участие в консультационной встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с бизнес-сообществом.

«В настоящее время процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, в ЕАЭС завершены. Ожидаем, что в ближайшее время они завершатся и в Иране».

отметил Слепнев.

Также он выразил уверенность, что документ заработает уже в ближайшие месяцы.

При этом, Андрей Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.

Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Как сказал министр ЕЭК, это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей.

ЕАЭС
экономика