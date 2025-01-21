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Жителей Ростовской области призвали в сверхсекретную шифрослужбу РФ

Ростовская область, 21 января 2025. DON24.RU. Несколько новобранцев из Волгодонска призваны для прохождения срочной военной службы в Восьмое управление Генштаба. Об этом сообщил военный комиссар города Геннадий Терещенко.

Военком выступил на совещании в мэрии, где рассматривались итоги осеннего призыва граждан 2024 года.

Восьмое управления Генерального штаба — одно из самых секретных подразделений российской армии. О нем мало что известно. Но кое-какие сведения все же просочились в прессу.

Официально сотрудники «Восьмерки» занимаются защитой государственной тайны вооруженных сил. Как сказано на сайте Минобороны, они обеспечивают надежные виды скрытой связи.

Шифровальная служба ВС РФ обеспечивает скрытое управление войсками, защиту и безопасность информации в автоматизированных системах военного назначения.

Но не только. Недавно появились сообщения, что специалисты управления действуют как военные антихакеры. Они занимаются обнаружением и ликвидацией последствий компьютерных атак.

Более подробные сведения о Восьмом управлении по вполне понятным причинам отсутствуют.