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Дроны атаковали Брянскую и Смоленскую области. Военная операция, день 1063-й

Брянскую область атаковали 18 дронов ВСУ, в том числе два реактивных. Все они перехвачены силами ПВО. В Смоленской области обломки беспилотников повредили окна и стали причиной пожаров на крышах жилых домов. В аэропортах Казани и Ульяновска вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, где продолжается поиск остатков украинских отрядов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:32 Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Зеленый Гай в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сопротивление для украинских военных в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить.

08:23 В аэропортах Казани и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены около половины седьмого утра. Предварительная причина — защита от атак беспилотников.

08:16 Пожар, начавшийся на крыше многоэтажки на Бородинской улице в Смоленске после атаки беспилотника ВСУ, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT. Всех жильцов эвакуировали, проводятся работы по разминированию БПЛА и тушению огня.

В налете участвовали украинские дроны «Лютый» и PD-2, они могут преодолевать расстояние до тысячи километров и оснащены боевой частью массой 75 кг.

08:10 Силы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки украинских беспилотников на объекты, расположенные в Смоленской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Обломки беспилотников повредили окна и стали причиной пожаров на крышах жилых домов.

08:05 Ночью в ходе массированной атаки ВСУ на Брянскую область силами ПВО были сбиты 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1063-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает рассказ о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.