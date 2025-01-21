Дроны атаковали Брянскую и Смоленскую области. Военная операция, день 1063-й

Брянскую область атаковали 18 дронов ВСУ, в том числе два реактивных. Все они перехвачены силами ПВО. В Смоленской области обломки беспилотников повредили окна и стали причиной пожаров на крышах жилых домов. В аэропортах Казани и Ульяновска вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, где продолжается поиск остатков украинских отрядов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.