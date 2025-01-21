В чем соврал Трамп во время инаугурации

Трамп стал 47-м президентом США. В своей речи на инаугурации он заявил, что с его приходом к власти «упадок Америки закончится», а 20 января 2025 года станет «днем освобождения» Соединенных Штатов. Он напомнил о покушении, которое пережил в июле 2024 года, указав, что после этого он понял: «моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой», — сказал он.