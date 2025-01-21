В чем соврал Трамп во время инаугурации

- Трамп заявил о помиловании его предшественником Джо Байденом «33 убийц, абсолютных убийц, худших убийц». AP отмечает, что экс-президент в конце декабря заменил смертную казнь 37 из 40 приговоренным к ней на пожизненное заключение, что не снимает с них ответственности.
- Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года, в ходе которых он проиграл, были «полностью сфальсифицированы». AP указывает, что в ходе проверки, в том числе под руководством назначенного республиканцем генерального прокурора, фальсификаций выявлено не было.
- Трамп обвинил правительство США в неспособности защитить американских граждан и предоставлении «убежища и защиты опасным преступникам, многие из которых находятся в тюрьмах и психиатрических лечебницах и незаконно въехали в нашу страну со всего мира». WP пишет, что подтверждений об освобождении другими странами заключенных или отправке в США психических больных нет.
- Трамп назвал инфляцию в США рекордной. AP приводит данные, согласно которым в декабре она составила 2,9%, пиковым значением было 9,1% в июне 2022-го, до этого наблюдался рост с минимума в 0,1%. Но это не был исторический максимум — например, в 1980-м инфляция была более 14%.
- «За последние восемь лет я подвергался испытаниям и вызовам больше, чем любой другой президент за всю нашу 250-летнюю историю», — сказал Трамп, что WP называет «спорным» утверждением. Газета напомнила, что первому президенту Джорджу Вашингтону пришлось создавать прочную основу для новой страны, 16-му, Аврааму Линкольну, управлять США в условиях Гражданской войны, 32-му, Франклину Рузвельту, довелось руководить государством в Великую депрессию и Вторую мировую войну. На последний год президентства Трампа пришлась пандемия коронавируса.{ «type»: «trend-video», «attrs»:{ «no_ads»: «0», «age-restriction»: «», «preview»: «https://i.mycdn.me/getVideoPreview?id=7974589106707&idx=3&type=39&tkn=KUdj02vpvzqHbEf6uVbrZ9qId0s&fn=vid_s», «uuid»: «adf844f0-e36e-5edf-81e2-b0ec3689ed86», «url»: «https://vk.com/video_ext.php?oid=-25232578&id=456328575&hash=b5cf6230a2fe5d20&__ref=vk.api&api_hash=1737399999c9f9f079c658a15354_GYYDINZYGQ4TOMA», «title»: «Полная версия речи Трампа на русском языке», «description»: «“},
Трамп стал 47-м президентом США. В своей речи на инаугурации он заявил, что с его приходом к власти «упадок Америки закончится», а 20 января 2025 года станет «днем освобождения» Соединенных Штатов. Он напомнил о покушении, которое пережил в июле 2024 года, указав, что после этого он понял: «моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой», — сказал он.