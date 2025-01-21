Трамп назвал Испанию страной БРИКС

Когда американский лидер подписывал указы вскоре после вступления в должность, один из присутствовавших при этом журналистов задал ему вопрос о слишком низких расходах стран — членов НАТО на оборону, упомянув, в частности, Испанию и Францию. Трамп в ответ заявил, что расходы Испании очень малы, после чего сказал, что эта страна входит в БРИКС.
«Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос», — ответил президент переспросившему журналисту.
После этого Трамп повторил угрозу ввести против стран БРИКС пошлины в размере «по меньшей мере 100%».
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. Саммит в Казани