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Трамп назвал Испанию страной БРИКС

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о странах БРИКС, назвал Испанию одним из государств этого объединения. Видеозапись опубликовал телеканал C-SPAN.

Источник: Reuters

Когда американский лидер подписывал указы вскоре после вступления в должность, один из присутствовавших при этом журналистов задал ему вопрос о слишком низких расходах стран — членов НАТО на оборону, упомянув, в частности, Испанию и Францию. Трамп в ответ заявил, что расходы Испании очень малы, после чего сказал, что эта страна входит в БРИКС.

«Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос», — ответил президент переспросившему журналисту.

После этого Трамп повторил угрозу ввести против стран БРИКС пошлины в размере «по меньшей мере 100%».

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. Саммит в Казани 22—24 октября 2024 года стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов. На саммите было принято решение создать категорию государств-партнеров.

Трамп Дональд
БРИКС