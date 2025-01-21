Трамп назвал Испанию страной БРИКС

Когда американский лидер подписывал указы вскоре после вступления в должность, один из присутствовавших при этом журналистов задал ему вопрос о слишком низких расходах стран — членов НАТО на оборону, упомянув, в частности, Испанию и Францию. Трамп в ответ заявил, что расходы Испании очень малы, после чего сказал, что эта страна входит в БРИКС.