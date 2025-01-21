Бектенов поручил акиматам открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов

«Проблем в сфере экологии немало, и мы можем решать их общими усилиями. В условиях обязательств по Парижскому соглашению о достижении углеродной нейтральности необходимо принять эффективные меры по снижению выбросов в атмосферу. Нам надо превращать непродуктивные сельхозугодия и деградированные пастбища в живую экосистему, высаживать леса. Это принятый в мире механизм, который позволяет создать новые “зеленые зоны” — так называемые карбоновые полигоны, поглощающие углерод и снижающие воздействие на окружающую среду, особенно вокруг предприятий. Мы должны исполнить задачу президента по высадке деревьев в населенных пунктах. Данные проекты не только окажут положительный эффект на экологию, но и позволят увеличить площади лесов и в целом озеленить города и села».