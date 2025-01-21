Алексей Беспрозванных отметил дисциплину пешеходов в Калининграде

— Когда мы анализировали статистику, увидели, что дисциплина пешеходов значительно выросла. Видим, что большинство ДТП происходит не по вине пешеходов происходит, а все-таки, по вине водителей транспортных средств, — сказал губернатор. Он отметил, что нужно выработать общую стратегию и к концу января подготовить план мероприятий по снижению аварийности в регионе и конкретно — смертности на дорогах.