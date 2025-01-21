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Алексей Беспрозванных отметил дисциплину пешеходов в Калининграде

Он заявил, что большинство ДТП случается по вине водителей.

Источник: РИА "Новости"

О высоком уровне дисциплины калининградских пешеходов губернатор Алексей Беспрозванных сказал на оперативном совещании в понедельник, 20 января.

— Когда мы анализировали статистику, увидели, что дисциплина пешеходов значительно выросла. Видим, что большинство ДТП происходит не по вине пешеходов происходит, а все-таки, по вине водителей транспортных средств, — сказал губернатор. Он отметил, что нужно выработать общую стратегию и к концу января подготовить план мероприятий по снижению аварийности в регионе и конкретно — смертности на дорогах.

Всего за минувший год в Калининградской области произошло 1 056 различных ДТП, 75 человек погибло и 1217 получили ранения.

Ранее на совещании с участием профильных ведомств и силовых структур губернатор выразил обеспокоенность количеством ДТП в регионе и конкретно в Калининграде.

Анализ показывает, что основная причина аварий, порядка 85%, это нарушение водителями правил, включая превышение скорости, игнорирование знаков и разметки, — сказал губернатор.

ГИБДД