Алексей Беспрозванных отметил дисциплину пешеходов в Калининграде

О высоком уровне дисциплины калининградских пешеходов губернатор Алексей Беспрозванных сказал на оперативном совещании в понедельник, 20 января.
— Когда мы анализировали статистику, увидели, что дисциплина пешеходов значительно выросла. Видим, что большинство ДТП происходит не по вине пешеходов происходит, а все-таки, по вине водителей транспортных средств, — сказал губернатор. Он отметил, что нужно выработать общую стратегию и к концу января подготовить план мероприятий по снижению аварийности в регионе и конкретно — смертности на дорогах.
Всего за минувший год в Калининградской области произошло 1 056 различных ДТП, 75 человек погибло и 1217 получили ранения.
Ранее на совещании с участием профильных ведомств и силовых структур губернатор выразил обеспокоенность количеством ДТП в регионе и конкретно в Калининграде.
Анализ показывает, что основная причина аварий, порядка 85%, это нарушение водителями правил, включая превышение скорости, игнорирование знаков и разметки, — сказал губернатор.