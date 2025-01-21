Демография, укрепление здоровья, цифровизация. Минздрав о ключевых направлениях пятилетки качества

Предстоит расширить объемы оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в области кардиохирургии, нейрохирургии и трансплантологии, травматологии и ортопедии, онкологии и пластической эстетической хирургии, а также стоматологии. В 2024 году выполнены 492 операции по трансплантации органов. В области кардиохирургии общее количество выполненных операций на сердце и коронарных сосудах составило 20 259. В области травматологии и ортопедии растет число выполненных эндопротезирований крупных суставов. За 2024 год по республике, по предварительным данным, выполнено 21 349 эндопротезирований крупных суставов, из них тазобедренного сустава — 13 921, коленного сустава — 7415, плечевого сустава — 13.