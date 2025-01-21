Демография, укрепление здоровья, цифровизация. Минздрав о ключевых направлениях пятилетки качества

Демография
Задачи демографической политики останутся неизменными: стабилизировать численность населения и создать условия для ее последующего роста. Ядро — семейная политика, направленная на укрепление института традиционной семьи, поддержку многодетных семей, охрану материнства и детства.
В Минздраве отметили, что Беларусь входит в десятку стран с самыми низкими показателями младенческой смертности. В стране обеспечено 100% принятие родов квалифицированными врачами. Функционирует многоуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Для повышения рождаемости гарантировано проведение одной бесплатной попытки ЭКО. Предлагается обсудить возможность проведения второй бесплатной попытки.
В РНПЦ «Мать и дитя» на протяжении 15 лет успешно проводятся высокотехнологичные внутриутробные операции. Организован банк грудного молока, работают выездная реанимационно-консультативная бригада и учебно-тренировочный центр. Используется клеточная терапия для коррекции психоневрологических нарушений у недоношенных новорожденных. Внедрены и работают модельные центры по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей.
Внешнеполитическая обстановка, сложившаяся за последние два года, наложила определенный отпечаток на развитие экспортного направления. При этом, согласно статистическим данным, за январь-октябрь 2024 года экспорт белорусских лекарственных препаратов по республике составил $170 млн, темп роста к аналогичному периоду 2023 года — 100,4%.
Укрепление здоровья
Важным компонентом улучшения демографии является укрепление здоровья. Политика государства в области здравоохранения нацелена на усиление охраны здоровья населения, повышение доступности и качества медицинской помощи для всех граждан независимо от места проживания. Ключевая задача — усиление эпидемиологической безопасности и снижение уровня заболеваемости населения. Планируется обеспечить всеобщий охват населения услугами первичной медицинской помощи, в том числе за счет усовершенствования диспансеризации и медицинских скринингов. Для снижения рисков заболеваемости будет усилена профилактическая работа по раннему выявлению неинфекционных болезней (системы кровообращения и органов дыхания, неврологических, онкологических и эндокринных заболеваний, травм).
В амбулаторно-поликлинических организациях продолжается формирование команд врача общей практики, состоящих из врача, помощника врача и медицинской сестры общей практики. В стране введен новый порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения.
Для обеспечения эпидемиологической безопасности продолжается работа по профилактике инфекционных заболеваний. Реализуется государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки». По состоянию на 3 января 2025 года в проект вовлечены все административные территории страны, которые представлены 392 населенными пунктами.
Скрининг
С 1990 года в Беларуси проводятся популяционные скрининговые программы в области акушерства, которые включают смещение скрининга в первый триместр. Неонатальный скрининг проводится в РНПЦ «Мать и дитя» для всех новорожденных белорусских малышей и включает тестирование на пять заболеваний: фенилкетонурию, первичный врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию и врожденную дисфункцию коры надпочечников. Подготовительная работа ведется для перехода неонатального скрининга на метод тандемной масс-спектрометрии, что позволит расширить программу скрининга до 12 заболеваний.
В целом по республике проводится скрининг рака молочной железы, рака предстательной железы, колоректального рака, рака шейки матки, скрининг на сахарный диабет II типа
Для лечения пациентов с инсультом применяются высокотехнологичные методы лечения: внутривенный тромболизис с использованием рекомбинантного тканевого активатора плазминогена, механическая эндоваскулярная тромбэкстракция, эндартерэктомия, ангиопластика и стентирование сонных и вертебральных артерий.
Высокие технологии
Предстоит расширить объемы оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в области кардиохирургии, нейрохирургии и трансплантологии, травматологии и ортопедии, онкологии и пластической эстетической хирургии, а также стоматологии. В 2024 году выполнены 492 операции по трансплантации органов. В области кардиохирургии общее количество выполненных операций на сердце и коронарных сосудах составило 20 259. В области травматологии и ортопедии растет число выполненных эндопротезирований крупных суставов. За 2024 год по республике, по предварительным данным, выполнено 21 349 эндопротезирований крупных суставов, из них тазобедренного сустава — 13 921, коленного сустава — 7415, плечевого сустава — 13.
Не менее значимая задача — развитие инфраструктуры здравоохранения. Для повышения доступности оказания медицинской помощи населению в сельской местности в республике организована работа 84 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (из них 14 — в Брестской области, 16 — в Витебской, 7 — в Гомельской, 12 — в Гродненской, 28 — в Минской, 7 — в Могилевской).
Намечено строительство амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения в Полоцке, Гомеле, Заславле, Фаниполе, Кричеве, Минске. Появятся новые лечебные корпуса (профильные отделения) больниц в Поставах, Гомеле, Гродно, Заславле, Минском районе (Минская областная клиническая больница), Могилеве. Запланирована реконструкция лечебных корпусов в Бресте, Пинске, Давид-Городке, Витебске, Чаусах, Гродно, Минском районе (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии), Минске.
Цифровизация
Важным направлением совершенствования системы здравоохранения станет цифровизация. Внедряется единая телекоммуникационная инфраструктура со стопроцентным включением в нее организаций здравоохранения, поэтапно осваиваются новые методы персонифицированной медицины с применением информационно-коммуникационных технологий. Предусматривается внедрение интеллектуальной системы для дистанционного мониторинга здоровья (телемедицина, роботизация проведения высокотехнологичных операций, мобильная цифровая транкинговая связь с созданием единой областной сети).