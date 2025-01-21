Иркутская область намерена развивать сотрудничество с двумя китайскими провинциями

Он добавил, что визит делегации Иркутской области в Пекин и Шэньян в июне прошлого года стал важным шагом в развитии сотрудничества. В ходе этого визита была проведена масштабная презентация потенциала региона, состоялись деловые встречи, в которых приняли участие представители бизнеса обеих стран. Более 400 переговоров привели к подписанию документов о сотрудничестве в сферах торговли, образования и здравоохранения.