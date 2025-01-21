Иркутская область намерена развивать сотрудничество с двумя китайскими провинциями

Приангарье намерено развивать сотрудничество с провинциями Сычуань и Шэньси в Китае. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России, господин Чжан Ханьхуэй, обсудили перспективы развития двусторонних отношений на рабочей встрече в Москве, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В ходе беседы было отмечено, что в 2024 году отношения между Россией и Китаем значительно укрепятся. Главы обеих стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, сделали совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, что символизирует новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными Годами культуры России и Китая.
Губернатор подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество играет ключевую роль в развитии взаимовыгодных отношений между двумя странами. Основой взаимодействия Иркутской области с Китаем являются подписанные соглашения с такими провинциями, как Ляонин и Хэйлунцзян, а также с крупными городами, включая Пекин, Харбин и Шэньян. Он также отметил, что Китай занимает лидирующие позиции среди торговых партнеров региона, составляя 79% от общего объема торговли.
«Тесное взаимодействие на уровне регионов, основанное на традициях взаимного уважения, накопленном опыте и стремлении к развитию обеих сторон, является надежной основой развития российско-китайского партнерства. Поэтому в Иркутской области уделяют особое внимание развитию контактов с китайскими партнерами по самым разным направлениям. Прорабатывается возможность подписания планов по реализации соглашений с Ляонином и Хэйлунцзяном, развития отношений с провинцией Сычуань и городом Сиань провинции Шэньси», — сказал Игорь Кобзев.
Он добавил, что визит делегации Иркутской области в Пекин и Шэньян в июне прошлого года стал важным шагом в развитии сотрудничества. В ходе этого визита была проведена масштабная презентация потенциала региона, состоялись деловые встречи, в которых приняли участие представители бизнеса обеих стран. Более 400 переговоров привели к подписанию документов о сотрудничестве в сферах торговли, образования и здравоохранения.
В 2024 году Иркутскую область посетили высокопоставленные китайские делегации, включая заместителя председателя КНР Хань Чжэна и министра иностранных дел Ван И.
В завершение встречи губернатор поздравил посла с наступающим китайским Новым годом — праздником Весны, пожелав братскому народу процветания и благополучия. Он также пригласил китайских представителей принять участие в Международном молодежном форуме «Байкал» и 18-м Трехстороннем торгово-промышленном международном форуме России, Китая и Монголии.