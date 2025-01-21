Гайдукевич: Запад и оппозиция понимают, что проиграли выборы в Беларуси

«Что у нас за дурацкая мода с 90-х годов спрашивать мнение кого-то о наших выборах. Для чего? Мы раньше всегда оправдывались… Уже давно надо было сказать, что мы хотим строить свою систему, вы нам не учителя, а мы не ученики. Не надо приезжать сюда нас учить».