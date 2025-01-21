Гайдукевич: Запад и оппозиция понимают, что проиграли выборы в Беларуси

«Никто от нас не отстанет. Они понимают, что 2025 год они уже проиграли. Они попробуют экстремизм, теракты, информационную войну…».
По словам Гайдукевича, в антироссийскую и антибелорусскую пропаганду Запад вкладывает миллионы долларов.
«Ставка будет сделана на 2030 или 2035 год — они никогда не отстанут. И от России тоже».
Кандидат в президенты полагает, что рисков меньше не станет, и «нас всегда будут хотеть уничтожить изнутри с помощью “пятой колонны”. Поэтому и Беларуси, и России важно здесь работать синхронно — в том числе с точки зрения синхронизации законодательства.
Он полагает, что «больше всего рисков будет при транзите власти».
Выборы для народа
Гайдукевич также заявил, что «всем уже давно наплевать», какую оценку Запад даст выборам главы республики.
«Запад дожил до того, что всем уже давно наплевать, что они скажут про наши выборы. После того, что он сотворил на своих выборах, в Европе, все это смешно».
Он подчеркнул, что выборы в Беларуси проводятся для народа, и на них приехало большое количество наблюдателей из разных стран и организаций.
Кандидат в президенты обратил внимание на то, что другие страны не спрашивают мнение Минска о своих выборах.
«Что у нас за дурацкая мода с 90-х годов спрашивать мнение кого-то о наших выборах. Для чего? Мы раньше всегда оправдывались… Уже давно надо было сказать, что мы хотим строить свою систему, вы нам не учителя, а мы не ученики. Не надо приезжать сюда нас учить».
Политик высказал пожелание, чтобы европейские наблюдатели приезжали и учились проведению выборов у Беларуси и России, поскольку они здесь проходят без вмешательства извне, без подтасовок и гораздо демократичнее.
Выборы в Беларуси
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Досрочное голосование с республике началось 21 января, оно продлится до 25 января. Основной день голосования — воскресенье, 26 января. Всего в Беларуси для голосования на президентских выборах образовано 5 325 участков.