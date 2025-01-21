Мигрантов вывозят автобусами: указ Путина не работает в Свердловской области

«Их просто массово вывозят автобусами. О том, что Путин подписал указ о “моратории” для мигрантов, никто не знает. Я куда только ни обращалась — везде в ответ тишина. В полиции тоже до сих пор не имеют понятия об указе и как его следует применять. Я ходила на прием к начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области, так он тоже имеет слабое представление об указе, который в итоге в нашей области просто не исполняется.
Не только иностранцы, но и русские люди уже который месяц продолжают сидеть за решеткой в ожидании высылки, хотя по указу им должна быть предоставлена возможность легализоваться. И многодетный отец Суханов сидит, и русский немец Дитрих сидит. Дитрих даже уже написал заявление с просьбой о добровольном выезде из России, что тоже предусмотрено указом, но это игнорируют", — говорит Людмила Лукашева.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 26 декабря подписал постановление о реестре контролируемых лиц для мигрантов. Правительство поручило Министерству внутренних дел создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей до 5 февраля 2025 года. В реестр будут включены иностранцы, находившиеся в России нелегально, не выехавшие из страны либо не узаконившие пребывание и впоследствии высланные. Данные включают ФИО, дату рождения, а также серию, номер и дату выдачи паспорта. Все данные, кроме информации из паспорта, будут открыты для общего доступа. Этот реестр будет создан для того, чтобы работодатели могли проверить, кого они берут на работу. Ведь теперь за прием на работу нелегала предусмотрены миллионные штрафы.
Для того, чтобы у приезжих было время решить свои вопросы: кто хочет легализоваться, чтобы сделал это, а кто не хочет, чтобы уехал из страны, 30 декабря президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Причем мигранты, добровольно покинувшие территорию России в этот срок, не получат ограничения на новый въезд в страну в будущем.
Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешения на работу или временное проживание, а также вида на жительство. Согласно тексту указа, не будут депортировать мигрантов, которые заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы. В отношении них не будут исполнены принятые ранее решения о депортации, реадмиссии (согласие государства на обратный прием своих граждан — прим. ЕАН), неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания и сокращения сроков временного пребывания в стране. Это положение не применяется к иностранцам, которые создают угрозу для национальной безопасности России.
«По указу до 30 апреля нельзя депортировать иностранцев, если они изъявили желание легализоваться. Для этого они должны подать соответствующее заявление. А для того, чтобы они подали заявления, им надо об этом сообщить, ведь иностранцы не знают о “моратории”. Однако из-за того, что органы власти, правоохранительные органы сами не знают, как выполнять этот указ, никто никого не предупреждает.
Я сказала начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области, что разработала соответствующий бланк, который надо просто размножить и раздавать людям в миграционных центрах, но он отказался", — говорит Людмила Лукашева.