Мигрантов вывозят автобусами: указ Путина не работает в Свердловской области

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешения на работу или временное проживание, а также вида на жительство. Согласно тексту указа, не будут депортировать мигрантов, которые заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы. В отношении них не будут исполнены принятые ранее решения о депортации, реадмиссии (согласие государства на обратный прием своих граждан — прим. ЕАН), неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания и сокращения сроков временного пребывания в стране. Это положение не применяется к иностранцам, которые создают угрозу для национальной безопасности России.