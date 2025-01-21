В Дивногорске будет новый мэр

Сергей Егоров сообщил, что ему поступило предложение о работе, от которого не отказываются. В связи с этим он не будет участвовать в конкурсе на должность руководителя города.
В своих соцсетях Егоров выразил благодарность горожанам за поддержку и неравнодушие, которые сделали дивногорцев настоящей семьей. Он также отметил достижения за время своего руководства, подчеркнув, что, несмотря на не все выполненные планы, был создан крепкий фундамент для дальнейшего развития города.
Глава города выразил уверенность, что новый руководитель сделает еще больше для развития Дивногорска, и призывал жителей сохранять здравый смысл, конструктивный настрой и умение отделять правду от дезинформации в период предстоящих выборов в городской Совет депутатов.
Напомним, в соседнем Дивногорске объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Прием документов продлится до 14 февраля включительно.