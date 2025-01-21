В Дивногорске будет новый мэр

В своих соцсетях Егоров выразил благодарность горожанам за поддержку и неравнодушие, которые сделали дивногорцев настоящей семьей. Он также отметил достижения за время своего руководства, подчеркнув, что, несмотря на не все выполненные планы, был создан крепкий фундамент для дальнейшего развития города.