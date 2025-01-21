МИД РФ подтвердил обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии», — подчеркнул директор департамента МИД.
В этой связи Щетинин напомнил, что международно-правовой режим Панамского канала «четко определен и зафиксирован в Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала между Соединенными Штатами Америки и Республикой Панама, который был подписан американским президентом Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года». «Режим, установленный договором, дополнительно закреплен в протоколе к нему, к которому присоединилось порядка 40 государств мира, — продолжил он. — Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым».
«В данной связи подчеркиваем: согласно поправкам, внесенным США и Панамой в договор в октябре 1977 года, каждая из двух стран должна защищать канал от любой угрозы режиму нейтралитета. При этом сделана оговорка, что указанное право США на оборону Панамского канала не означает и не должно толковаться как право на вмешательство во внутренние дела Панамы, а любые действия американской стороны никогда не будут направлены против территориальной целостности или политической независимости Панамы», — заключил Щетинин.
Трамп, выступая в понедельник с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США — Ротонде, вновь заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Он утверждал, что возвращение Панаме контроля над каналом было «глупым подарком, который не следовало делать». По мнению Трампа, «Китай управляет Панамским каналом».
Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.