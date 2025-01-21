МИД РФ подтвердил обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала

В этой связи Щетинин напомнил, что международно-правовой режим Панамского канала «четко определен и зафиксирован в Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала между Соединенными Штатами Америки и Республикой Панама, который был подписан американским президентом Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года». «Режим, установленный договором, дополнительно закреплен в протоколе к нему, к которому присоединилось порядка 40 государств мира, — продолжил он. — Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым».