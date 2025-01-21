В Башкирии изменят границы Архангельского района

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в ходе кадастровых работ выяснилось, что границы населенного пункта Устье-Бассы пересекаются с административными границами Бакалинского и Тавакачевского сельских поселений. Это противоречит законодательству и мешает хозяйственной деятельности. В частности, в Устье-Бассы невозможно выделить новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Устранение несоответствия границ ускорит решение жилищного вопроса для жителей деревни.