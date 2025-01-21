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В Башкирии изменят границы Архангельского района

В Архангельском районе Башкирии планируется изменить границы некоторых муниципальных образований. Координаты, утвержденные документально, приведут в соответствие с реальным положением дел.

Соответствующий законопроект, которым будут зафиксированы изменения, депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят в окончательном чтении 30 января. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в ходе кадастровых работ выяснилось, что границы населенного пункта Устье-Бассы пересекаются с административными границами Бакалинского и Тавакачевского сельских поселений. Это противоречит законодательству и мешает хозяйственной деятельности. В частности, в Устье-Бассы невозможно выделить новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Устранение несоответствия границ ускорит решение жилищного вопроса для жителей деревни.