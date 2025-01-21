«Это — наша гордость, реклама». Лукашенко о победах МАЗа в ралли

Глава государства подчеркивает, что важно не только выступать, но и выигрывать. В то же время в прошлом сезоне «МАЗ-СПОРТавто» немного сдали позиции по сравнению с результатами 2023 года.
«Это спорт. Оставаться на пике постоянно довольно-таки трудно. Мы то вторые, то третьи. Да, победы в этом году (прошлом сезоне. — Прим. БЕЛТА) не получилось, — отметил начальник команды Сергей Вязович. — Мы сильно переоснастили нашу техническую базу. Это тоже немаловажно».
«Когда на международных экранах во всем мире МАЗ — все начинают думать, а что это за завод, который “убивает” всех на трассе. Это — наш МАЗ, наша гордость. Это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси. Вот в чем мой интерес», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что в свое время по его поручению обратили серьезное внимание на команду и то, что было необходимо для ее развития. «Я министру поручал (ныне послу в России), чтобы он обратил особое внимание на команду. Я ему сказал: “Будешь капитаном команды этой. Что хочешь делай, но помогай ребятам!”, — рассказал Президент.
Теперь же во главе Минпрома новый министр Александр Ефимов, и Президент поручил ему курировать данный вопрос: «У нас новый министр. Он в курсе дела. Молодой парень, белорус настоящий. За то, чтобы мы выигрывали. Вот тебе новый капитан. Должен помогать. Нам надо уделить внимание необходимое. Если что-то надо, скажи», — сказал глава государства, обращаясь к начальнику команды.
Глава государства интересовался состоянием дел в команде, отметив важность в будущем подготовки достойной смены. «Он должен вырастить троих-пятерых (пилотов. — Прим. БЕЛТА), а то и два экипажа. Таких, как он. Ибо он уйдет, и что дальше…» — сказал Президент о Сергее Вязовиче.
Президенту доложили, что такая задача ставится — в ближайшие три года вырастить два экипажа, которые будут достойными конкурентами.
Александр Лукашенко осмотрел расположение команды и ознакомился с техникой. Он даже собрался лично провести тест-драйв спортивного МАЗа: «Я смотрю на ваш автомобиль. Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере».
«Как только будем готовы, дадим знать», — сказал в ответ Сергей Вязович.
«Нужен результат. А мы для вас будем делать все!» — заверил белорусский лидер.
«Мы будем заряжены на победу», — пообещал Сергей Вязович.
Во время посещения расположения команды «МАЗ-СПОРТавто» Президенту также подарили командную форму.