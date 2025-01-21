«Это — наша гордость, реклама». Лукашенко о победах МАЗа в ралли

«Когда на международных экранах во всем мире МАЗ — все начинают думать, а что это за завод, который “убивает” всех на трассе. Это — наш МАЗ, наша гордость. Это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси. Вот в чем мой интерес», — сказал глава государства.