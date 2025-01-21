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В Москве флаг над посольством США подняли по распоряжению Трампа

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Флаг США поднят над американским посольством в Москве во исполнение одного из первых распоряжений нового главы Белого дома Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Wesley Tingey/CC0

Государственный флаг над зданием диппредставительства на площади Донецкой Народной Республики в Москве ранее был приспущен по указанию экс-президента США Джо Байдена в память об умершем 30 декабря на 101-м году жизни бывшем президенте США Джимми Картере. Согласно указу Байдена, флаги над Белым домом, а также над другими правительственными зданиями в стране и за рубежом должны быть приспущены в течение 30 дней со дня смерти Картера.

Однако накануне в качестве одного из первых распоряжений Трамп подписал документ, обязывающий, чтобы флаги над правительственными зданиями никогда не приспускались во время инаугурации главы государства.

Трамп Дональд