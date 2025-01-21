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Узбекистанцев защитят от пыток в следственных изоляторах

Vaib.uz (Узбекистан. 21 января). Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в третьем чтении законопроект, направленный на защиту граждан от пыток и насилия в следственных изоляторах. Новый закон вводит обязательный медицинский осмотр лиц перед их помещением в СИЗО, что позволит предотвратить случаи применения физического насилия со стороны правоохранителей.

Источник: Vaib.Uz

Какие изменения вносит новый закон?

Согласно новым требованиям, перед тем как подозреваемого поместят в следственный изолятор, ему будет проведен медицинский осмотр прямо в учреждении. Эта мера поможет защитить граждан от избиений и пыток, так как теперь правоохранительные органы не смогут заявлять, что синяки и травмы появились до помещения в изолятор.

Если в ходе медицинского осмотра у задержанного будут обнаружены телесные повреждения, сотрудник следственного изолятора обязан незамедлительно уведомить прокурора. Это позволит оперативно реагировать на возможные нарушения прав человека и пресекать незаконные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Почему это важно?

Введение обязательного медицинского осмотра — это важный шаг в борьбе с пытками и жестоким обращением в системе уголовного правосудия Узбекистана. Ранее поступали жалобы на то, что задержанные подвергаются насилию, однако доказать факт применения силы было сложно. Новый закон позволит исключить подобные случаи и повысит уровень доверия к правоохранительной системе.

Эксперты считают, что этот закон приведет к улучшению условий содержания задержанных и станет важным шагом в реализации международных стандартов по правам человека.

Что дальше?

Теперь законопроект должен пройти одобрение в Сенате и получить подпись президента. После этого документ вступит в силу и станет обязательным для исполнения на всей территории страны.