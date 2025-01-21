Узбекистанцев защитят от пыток в следственных изоляторах

Согласно новым требованиям, перед тем как подозреваемого поместят в следственный изолятор, ему будет проведен медицинский осмотр прямо в учреждении. Эта мера поможет защитить граждан от избиений и пыток, так как теперь правоохранительные органы не смогут заявлять, что синяки и травмы появились до помещения в изолятор.