В Новосибирске обсудили возможность новой волны мобилизации в 2025 году

Он отметил, что в настоящее время нет необходимости в новой волне мобилизации. По его словам, Россия продолжает СВО и ежедневно достигает успехов на различных направлениях. Эксперт также сообщил, что около 1000 человек ежедневно обращаются в военные комиссариаты для заключения контрактов.
Чугай подчеркнул важность готовности мужчин к защите страны, указывая на потенциальные угрозы со стороны недружественных государств в будущем.
Он отметил, что всем россиянам следует быть готовыми к новым вызовам, особенно учитывая милитаристские настроения в Европе и высказывания будущей администрации президента США Дональда Трампа о возможном расширении территории США за счет таких регионов, как Гренландия и Канада. По его мнению, мир изменился, и готовность к различным сценариям становится жизненно важной.
Напомним, новосибирцы разработали манекены для бойцов СВО с функцией подогрева.