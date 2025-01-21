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В Новосибирске обсудили возможность новой волны мобилизации в 2025 году

Политолог и военный эксперт Александр Чугай в интервью изданию Сиб.фм прокомментировал ситуацию с мобилизацией в России.

Он отметил, что в настоящее время нет необходимости в новой волне мобилизации. По его словам, Россия продолжает СВО и ежедневно достигает успехов на различных направлениях. Эксперт также сообщил, что около 1000 человек ежедневно обращаются в военные комиссариаты для заключения контрактов.

Чугай подчеркнул важность готовности мужчин к защите страны, указывая на потенциальные угрозы со стороны недружественных государств в будущем.

Он отметил, что всем россиянам следует быть готовыми к новым вызовам, особенно учитывая милитаристские настроения в Европе и высказывания будущей администрации президента США Дональда Трампа о возможном расширении территории США за счет таких регионов, как Гренландия и Канада. По его мнению, мир изменился, и готовность к различным сценариям становится жизненно важной.

Напомним, новосибирцы разработали манекены для бойцов СВО с функцией подогрева.