В Новосибирске обсудили возможность новой волны мобилизации в 2025 году

Он отметил, что в настоящее время нет необходимости в новой волне мобилизации. По его словам, Россия продолжает СВО и ежедневно достигает успехов на различных направлениях. Эксперт также сообщил, что около 1000 человек ежедневно обращаются в военные комиссариаты для заключения контрактов.