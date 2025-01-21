Новая мера поддержки многодетных может появиться в Хабаровском крае

Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики краевой думы Андрей Субботин отметил, что депутаты нацелены на всевозможную поддержку многодетных семей и возможность расходовать средства маткапитала на приобретение автомобиля — одна из таких мер. Авторы законопроекта предложили ввести два ограничения: приобретаемая для нужд семьи машина должна быть не старше восьми лет с года выпуска, ее нельзя будет продать в течение года после приобретения и регистрации.