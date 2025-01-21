Новая мера поддержки многодетных может появиться в Хабаровском крае

Законопроект о предоставлении семьям, воспитывающим пять и более детей, возможности направлять средства материнского капитала на приобретение автомобиля обсудили на заседании Законодательной Думы Хабаровского края. Депутаты поддержали инициативу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики краевой думы Андрей Субботин отметил, что депутаты нацелены на всевозможную поддержку многодетных семей и возможность расходовать средства маткапитала на приобретение автомобиля — одна из таких мер. Авторы законопроекта предложили ввести два ограничения: приобретаемая для нужд семьи машина должна быть не старше восьми лет с года выпуска, ее нельзя будет продать в течение года после приобретения и регистрации.
Сейчас средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение родителями или детьми образования или медицинских услуг, также граждане могут получить единовременно выплату в размере до 10 тысяч рублей из остатка средств материнского капитала.