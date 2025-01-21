Посол РФ в Израиле: Труфанова могут освободить из Газы в течение 3−4 недель

«К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится. Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российское стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этого соглашения, достигнутого недавно [между Израилем и ХАМАС]», — сказал он.