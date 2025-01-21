Секреты инаугурации: как реагировали на речь Трампа гости и СМИ

Традицию, когда после инаугурации новый президент провожает уходящего вместе с первой леди вниз по ступеням Капитолия, а затем идет в Овальный кабинет подписывать первые документы, в этом году нарушили. Байдена не отправили спускаться по лестнице. Он вышел через двери на уровне земли и пошел к вертолету. Трогательный момент, символизирующий смену власти, был смазан.