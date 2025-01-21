Секреты инаугурации: как реагировали на речь Трампа гости и СМИ

Особенности инаугурации Трампа
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Церемония впервые за последние 40 лет прошла в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе. Избранный лидер выступил с речью о планах страны на будущее, затем произнес присягу, положив руку на Библию.
Среди гостей церемонии были: итальянский премьер Джорджия Мелони, аргентинский лидер Хавьер Милей, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава Сальвадора Найиб Букеле и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий.
На инаугурации также присутствовали бывшие президенты США: Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.
«Каменные лица» команды Байдена
Дональд Трамп тепло приветствовал чету Байденов, прибывших на церемонию инаугурации, даже приобнял его и сказал: «Спасибо, Джо». Однако в своей речи американский лидер позволил себе унизить предшественника и его помощников.
Дональд Трамп обвинил правительство Джо Байдена в неумении справляться с кризисами внутри страны. «Все это изменится, начиная с сегодняшнего дня, и изменится очень быстро», — заявил Трамп.
Журналисты CNN, которые вели трансляцию с церемонии, отметили, что критика заставила Джо Байдена и Камалу Харрис сидеть на мероприятии с каменными лицами.
Байден оживился и высказал одобрение только тогда, когда Трамп заявил о сделке между Израилем и ХАМАС в Газе по прекращению огня и обмену заложниками, в переговорах по которой участвовали как представители новой, так и ушедшей администрации США.
Экс-президент США засмеялся, когда Трамп сообщил, что намерен отменить ряд его указов для «восстановления здравого смысла».
Традицию, когда после инаугурации новый президент провожает уходящего вместе с первой леди вниз по ступеням Капитолия, а затем идет в Овальный кабинет подписывать первые документы, в этом году нарушили. Байдена не отправили спускаться по лестнице. Он вышел через двери на уровне земли и пошел к вертолету. Трогательный момент, символизирующий смену власти, был смазан.
Илон Маск был доволен
Илон Маск присутствовал на церемонии не только в качестве почетного гостя, соратника Трампа, но и как член его администрации в Белом доме. Предприниматель почти всю речь американского лидера демонстрировал оживление, но когда Трамп заявил, что США установят «звездно-полосатый флаг» на Марсе, миллиардер поднял большой палец руки вверх в одобрительном жесте. Такую реакцию заметили многие, в том числе СМИ.
Кэрри Андервуд
Кантри-певица Кэрри Андервуд была приглашена на церемонию принятия присяги Дональдом Трампом как исполнительница патриотической американской песни America The Beautiful. После того как она согласилась спеть и об этом стало широко известно, ее подвергли хейту в соцсетях. На церемонии она выглядела собранной и оживленной.
Во время ее выступления музыка не включилась вовремя, но Андервуд не стала делать из этого трагедии, чтобы не испортить церемонию, и начала петь акапелла, а подпевал ей весь зал.
Реакция СМИ
Журналисты в США оценили речь Трампа по-разному. Многие сочли ее предсказуемой, потому что он и ранее заявлял о том, что Панамский канал следует вернуть США, о признании только двух полов — мужского и женского, о том, что вернет былое величие Америке, сделав ее самой сильной в мире.
Ведущий корреспондент из пула Белого дома Кейтлан Коллинз заявила, что «если у вас есть Truth Social, вы знали о многих аспектах этой речи заранее», так как новый американский лидер обо всем неоднократно говорил. Только анонсирование создания Службы внешних доходов стало новым для журналистки.
Старший репортер CNN Кевин Липтак назвал речь Трампа на инаугурации «более конкретной», чем обычно бывают такие выступления. «Он в основном избегал абстрактных тем и свойственной подобным речам возвышенной лексики, вместо этого пройдясь по подробному списку своих приоритетов, вплоть до переименования горы Денали в Мак-Кинли, а Мексиканского залива — в Американский», — цитирует журналиста RTVI.