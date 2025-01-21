Томаш Шмидт усомнился в польско-американской дружбе с приходом Трампа

Шмидт напомнил, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (ПиС) отправился на инаугурацию Трампа, несмотря на то что никто его туда не приглашал. «Охрана на протяжении всего мероприятия отказывалась пропускать Моравецкого, хотя он показывал на своем телефоне страницу “Википедии” с описанием того, кем он является. Конечно, потом Моравецкий все отрицал, объясняя, что собирался дать интервью прессе. В Польше все знают о “честности” Моравецкого, поэтому никто в это не поверит», — отметил экс-судья.