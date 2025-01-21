Томаш Шмидт усомнился в польско-американской дружбе с приходом Трампа

«20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа. Многие политологи ожидают радикальных изменений во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов после прихода Трампа к власти. В то же время политики партии “Право и справедливость” (ПиС) полны надежд и рассчитывают на то, что Трамп поможет им победить на президентских выборах в Польше, а в перспективе — вернуться к власти. Эти вассальные отношения польских политиков находят свое отражение в конкретных действиях и событиях», — написал он.
Шмидт напомнил, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (ПиС) отправился на инаугурацию Трампа, несмотря на то что никто его туда не приглашал. «Охрана на протяжении всего мероприятия отказывалась пропускать Моравецкого, хотя он показывал на своем телефоне страницу “Википедии” с описанием того, кем он является. Конечно, потом Моравецкий все отрицал, объясняя, что собирался дать интервью прессе. В Польше все знают о “честности” Моравецкого, поэтому никто в это не поверит», — отметил экс-судья.
«Будет интересно посмотреть, поплывет ли этот польско-американский корабль дружбы на самом деле», — заключил Шмидт. По его мнению, любовь польской стороны к киевскому руководству не найдет одобрения у администрации Трампа.