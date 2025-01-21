Лукашенко посетил новое автобусное производство МАЗа

составляют более Br300 млн. Ввести в эксплуатацию автобусный завод планируется до апреля 2025 года. Ожидается, что это позволит вдвое увеличить мощности МАЗ по производству пассажирской техники, обеспечить развитие нового семейства пассажирской техники, нарастить экспортный потенциал до 1,5 тыс. единиц в год и создать 331 новое высокотехнологичное и высокопроизводительное рабочее место.