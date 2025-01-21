Минтруда: на выплаты ветеранам в 2025 году выделят 9,3 млн рублей

Министр пояснила, что в бюджете заложено 9,3 млн рублей на выплаты ветеранам и другим категориям к предстоящему 80-летию Победы. Конкретная сумма для каждого будет определена властями.
В прошлом году выплаты получили более восьми тысяч ветеранов и пострадавших от последствий войны. Сумма выплат тогда выросла с 400 до 1 000 рублей.
Кроме выплат, предусмотрен и «контроль социально-бытовых условий жизни» ветеранов.
«Первоочередная задача в начале года силами социальных служб посмотреть, насколько наши ветераны еще в какой-то помощи нуждаются, собрать заявки».
Она добавила, что в прошлом году была оказана помощь на 440 тысяч рублей. Речь идет в том числе о ремонте, покупке медикаментов и так далее.
По данным на начало 2025 года, в стране проживают 875 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 6,6 тысячи пострадавших от последствий войны.