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Глава Юрлинского округа может сохранить свой пост

На пост главы Юрлинского округа будут претендовать действующий глава округа Татьяна Моисеева и заместитель главы округа по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина.

Источник: Соцсети

Как сообщает telegram-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Главу муниципалитета изберут на заседании думы 24 января.

Татьяна Моисеева возглавляет территорию с апреля 2011 года.