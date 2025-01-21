США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая

«Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней», — сказал Го Цзякунь.