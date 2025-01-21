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США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая

ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. США обнажили свой облик гегемона и деспота, вновь наделив Кубу статусом страны-спонсора терроризма, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена.

«Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней», — сказал Го Цзякунь.

По его словам, этот шаг показывает дурную репутацию односторонних списков и принудительных механизмов США.

«Неоднократное использование так называемого списка стран-спонсоров терроризма и произвольное введение односторонних санкций против Кубы противоречит фактам и лишено основания, в полной мере раскрывает облик США как гегемона и деспота», — сказал дипломат.

Трамп Дональд
Байден Джо