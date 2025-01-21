США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая

Ранее президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена.
«Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней», — сказал Го Цзякунь.
По его словам, этот шаг показывает дурную репутацию односторонних списков и принудительных механизмов США.
«Неоднократное использование так называемого списка стран-спонсоров терроризма и произвольное введение односторонних санкций против Кубы противоречит фактам и лишено основания, в полной мере раскрывает облик США как гегемона и деспота», — сказал дипломат.