Юрий Трутнев дал интервью по итогам «январских слушаний»

«Дальний Восток прекрасен. Действительно прекрасен. И как-то его больше демонстрировать, больше пропагандировать, чем может он сам, невозможно. Надо просто людей туда пригласить. А конкурс “Дальний Восток — Земля приключений” позволяет показать десятки, сотни фильмов о походах — больших и маленьких, героических и смешных. Это такая возможность выйти на людей, дать им как можно больше информации о Дальнем Востоке, потому что если бы мы это все начали сочинять с помощью каких-то PR-агентств, мы бы заплатили кучу денег, непонятно какого результата добились. А здесь мы берем те материалы, которые люди уже прожили, которые люди показывают, которыми люди гордятся. У нас таких материалов уже сейчас сотни. Мы стараемся их доводить до новых путешественников и будем продолжать это делать», — заключил спикер.