Юрий Трутнев дал интервью по итогам «январских слушаний»

Особое внимание было уделено реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».
«Программа слегка спотыкается. Банки считают, что им не доплачивает правительство убытки, которые они несут в связи с тем, что дают ипотеку по меньшей цене, чем в других территориях. Но это поручение президента. Его в любом случае надо выполнить. Я докладывал об этом председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. Он дал поручение минфину. Минфин начал работу с банками. И итогом этой работы будет определение того объема средств, которые правительству придется добавить банкам для того, чтобы они выполнили поставленную президентом задачу. Я бы, может быть, немножко по-другому поступил, поговорил с банками чуть пожестче, потому что поручение президента при той прибыли, которую банки заработают, надо просто выполнять, а не деньги попрошайничать», — рассказал вице-премьер.
Как уточнил Юрий Трутнев, вопрос должен решиться в течение двух недель. В год на это потребуется около 2 млрд рублей.
В ходе интервью прозвучал вопрос о развитии туризма на Дальнем Востоке. В ответ Юрий Трутнев заявил о том, что нужно приглашать туристов из других регионов. Содействие в этом вопросе оказывает конкурс «Дальний Восток — Земля приключений».
«Дальний Восток прекрасен. Действительно прекрасен. И как-то его больше демонстрировать, больше пропагандировать, чем может он сам, невозможно. Надо просто людей туда пригласить. А конкурс “Дальний Восток — Земля приключений” позволяет показать десятки, сотни фильмов о походах — больших и маленьких, героических и смешных. Это такая возможность выйти на людей, дать им как можно больше информации о Дальнем Востоке, потому что если бы мы это все начали сочинять с помощью каких-то PR-агентств, мы бы заплатили кучу денег, непонятно какого результата добились. А здесь мы берем те материалы, которые люди уже прожили, которые люди показывают, которыми люди гордятся. У нас таких материалов уже сейчас сотни. Мы стараемся их доводить до новых путешественников и будем продолжать это делать», — заключил спикер.