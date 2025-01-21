Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Повестка дня пленарного заседания также включает законы «Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке», «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РУз», «Об учреждении почетного звания Республики Узбекистан “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган эколог”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз” и “О регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства”.