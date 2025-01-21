Лукашенко: я счастлив, что мы сохранили Беларусь как машиностроительную страну

«Будем вам всячески помогать, если будет результат. Таково отношение ко всем, и к вам в том числе: будет результат — будем помогать и поддерживать. Это что, МАЗ сюда вложил деньги? Нет. Это деньги нашего государства. Я собрал эти деньги со всего народа и вложил сюда, надеясь, что через 5−10 лет вы эти деньги не только вернете, но и удвоите-утроите через налоги и так далее. Поэтому мы будем вам помогать, будем вас поддерживать. Да и для народа вы делаете хорошее средство передвижения. Поэтому тихо и спокойно будем делать свое дело. Давайте рассчитывать на свои силы. Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого-то… А мы умеем для жизни людей делать все!» — резюмировал белорусский лидер. -0-