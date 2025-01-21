Лукашенко: я счастлив, что мы сохранили Беларусь как машиностроительную страну

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране необходимо развивать машиностроительные производства. Об этом глава государства заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что, посещая новый автобусный завод, вспомнил свой последний визит на МАЗ. Тогда, по его словам, заводчане работали хоть и в тепле, но не в самых лучших условиях.
«Вы начали делать эти автобусы. Строить и продавать, особенно на внешних рынках. Вы молодцы и заслужили того, чтобы у вас был свой завод по производству автобусов. В этом году мы произведем и продадим 2,3 тыс. автобусов. Это хорошие цифры. Грузовиков мы произведем и продадим в целом 15 тыс. Тоже неплохо, — сказал Президент. — Под две тысячи каждый год добавляйте и тогда не будет проблем с работой и трудоустройством не только у вас, но и у ваших детей».
Александр Лукашенко отметил, что в этот раз глубоко в экономику предприятия не погружался, но на первый взгляд оно работает неплохо. «Мне доложат об этом. Но говорят, что вы на подъеме», — обратил он внимание.
Лукашенко посетил новое автобусное производство МАЗа Лукашенко требует развивать в Беларуси производство автомобильных электродвигателей.
«Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Будучи еще совсем молодым Президентом, я себе пообещал сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. И вы, кто постарше, помните: мы начали с вами эпопею. МАЗ, БЕЛАЗ, лифты в Могилеве, “Интеграл”, на который спрос сегодня — только дай, да все предприятия — все это надо было спасать. Откровенно говоря (опять же, не хочу вас перехвалить), когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную», — сказал глава государства.
«Будем вам всячески помогать, если будет результат. Таково отношение ко всем, и к вам в том числе: будет результат — будем помогать и поддерживать. Это что, МАЗ сюда вложил деньги? Нет. Это деньги нашего государства. Я собрал эти деньги со всего народа и вложил сюда, надеясь, что через 5−10 лет вы эти деньги не только вернете, но и удвоите-утроите через налоги и так далее. Поэтому мы будем вам помогать, будем вас поддерживать. Да и для народа вы делаете хорошее средство передвижения. Поэтому тихо и спокойно будем делать свое дело. Давайте рассчитывать на свои силы. Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого-то… А мы умеем для жизни людей делать все!» — резюмировал белорусский лидер. -0-