Штурмовики с СВО передали шлем 10-летнему мальчику из Новосибирска

В пресс-службе Народного фронта НСО сообщили, что мальчик, который увлекается патриотическими занятиями, вложил в автомобиль, отправляемый в зону СВО, свое письмо и бумажного голубя. Машина попала к бойцам штурмового подразделения.
Письмо и «послание мира» от юного новосибирца так тронули военнослужащих, что они решили сделать ответный жест. Представитель подразделения с позывным «Дипломат», прибыв в отпуск, лично вручил мальчику настоящий боевой шлем и поблагодарил его отца за воспитание такого патриотичного сына.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске появится собственная награда «За содействие СВО».