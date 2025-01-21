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Штурмовики с СВО передали шлем 10-летнему мальчику из Новосибирска

10-летний Андрей из Новосибирска, чей трогательный жест поддержки дошел до передовой, получил в ответ подарок от штурмового подразделения.

Источник: ОНФ

В пресс-службе Народного фронта НСО сообщили, что мальчик, который увлекается патриотическими занятиями, вложил в автомобиль, отправляемый в зону СВО, свое письмо и бумажного голубя. Машина попала к бойцам штурмового подразделения.

Письмо и «послание мира» от юного новосибирца так тронули военнослужащих, что они решили сделать ответный жест. Представитель подразделения с позывным «Дипломат», прибыв в отпуск, лично вручил мальчику настоящий боевой шлем и поблагодарил его отца за воспитание такого патриотичного сына.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске появится собственная награда «За содействие СВО».