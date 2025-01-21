Штурмовики с СВО передали шлем 10-летнему мальчику из Новосибирска

Письмо и «послание мира» от юного новосибирца так тронули военнослужащих, что они решили сделать ответный жест. Представитель подразделения с позывным «Дипломат», прибыв в отпуск, лично вручил мальчику настоящий боевой шлем и поблагодарил его отца за воспитание такого патриотичного сына.