Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство в Беларуси второй АЭС

По его словам, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются. «Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию, — пояснил глава государства. — Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим».