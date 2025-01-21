Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство в Беларуси второй АЭС

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются. «Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию, — пояснил глава государства. — Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим».
Президент напомнил, что в Беларуси активно строится жилье с электрическим отоплением и подогревом, развивается электротранспорт. «Если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью. Поэтому на это будем ориентироваться», — заявил Александр Лукашенко.