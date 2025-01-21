Стала известна возможная причина отставки главы Знаменского района Омской области

Как сообщает «Омск-информ», парламентарии единогласно проголосовали за отставку главы района Сергея Максимова «в связи с выражением недоверия».
Как заявляет издание, исполняющим обязанности главы Знаменского района назначен Евгений Леухин. Ранее он возглавлял ООО «Водоканал».
Напомним, что ранее в Совет депутатов Знаменского района Омской области поступило определение Тарского городского суда.
Суд этой инстанции признал Сергея Максимова виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева. Инцидент произошел в январе 2023 года.
Впрочем, по мнению источника «СуперОмска», причиной отставки Сергея Максимова могли послужить достаточно серьезные проблемы коммунальной инфраструктуры в Знаменском районе.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании МУП «Знаменское ЖКХ» несостоятельным (банкротом). Согласно выписке «СуперОмска» из ФНС, муниципальному предприятию выставлен долг по налогам в размере около 26,6 млн рублей.
Добавим, что Знаменским районом Сергей Максимов руководил с марта 2021 года. До этого работал начальником отдела кадров в омской муниципальной «Тепловой компании».