Стала известна возможная причина отставки главы Знаменского района Омской области

Как ранее сообщал «СуперОмск», Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании МУП «Знаменское ЖКХ» несостоятельным (банкротом). Согласно выписке «СуперОмска» из ФНС, муниципальному предприятию выставлен долг по налогам в размере около 26,6 млн рублей.