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Стала известна возможная причина отставки главы Знаменского района Омской области

Во вторник, 21 января 2025 года, Совет депутатов Знаменского района Омской области принял решение по руководителю муниципалитета.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщает «Омск-информ», парламентарии единогласно проголосовали за отставку главы района Сергея Максимова «в связи с выражением недоверия».

Как заявляет издание, исполняющим обязанности главы Знаменского района назначен Евгений Леухин. Ранее он возглавлял ООО «Водоканал».

Напомним, что ранее в Совет депутатов Знаменского района Омской области поступило определение Тарского городского суда.

Суд этой инстанции признал Сергея Максимова виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева. Инцидент произошел в январе 2023 года.

Впрочем, по мнению источника «СуперОмска», причиной отставки Сергея Максимова могли послужить достаточно серьезные проблемы коммунальной инфраструктуры в Знаменском районе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании МУП «Знаменское ЖКХ» несостоятельным (банкротом). Согласно выписке «СуперОмска» из ФНС, муниципальному предприятию выставлен долг по налогам в размере около 26,6 млн рублей.

Добавим, что Знаменским районом Сергей Максимов руководил с марта 2021 года. До этого работал начальником отдела кадров в омской муниципальной «Тепловой компании».