Головченко рассказал, как Беларусь готовится к празднованию 80-летия Победы

«Мы интенсивно поработали в прошлом году и провели комплекс мероприятий, посвященный 80-летию освобождения Беларуси. Мероприятия прошли на высоком организационном и идейно-политическом уровне, вызвали позитивный общественный резонанс у граждан нашей страны и иностранных гостей. Сегодня мы находимся на определенном экваторе работы нашего комитета. Мы нацелены на проведение на таком же высоком уровне мероприятий к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовка к этим мероприятиям уже ведется», — сказал Роман Головченко.