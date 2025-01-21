Головченко рассказал, как Беларусь готовится к празднованию 80-летия Победы

«Мы интенсивно поработали в прошлом году и провели комплекс мероприятий, посвященный 80-летию освобождения Беларуси. Мероприятия прошли на высоком организационном и идейно-политическом уровне, вызвали позитивный общественный резонанс у граждан нашей страны и иностранных гостей. Сегодня мы находимся на определенном экваторе работы нашего комитета. Мы нацелены на проведение на таком же высоком уровне мероприятий к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовка к этим мероприятиям уже ведется», — сказал Роман Головченко.
По его словам, ряд мероприятий организован, проводится в плановом порядке. «Это касается увековечивания памяти защитников Отечества, военно-мемориальной, военно-поисковой работы, реставрации и приведения в должное состояние памятных мест. Особое внимание, конечно же, уделяется заботе о ветеранах и лицах, пострадавших от последствий войны. В организациях здравоохранения ведется работа по лечебно-диагностическим мероприятиям в рамках комплексных медицинских осмотров», — отметил премьер-министр.
«Отдельным блоком необходимо обсудить проведение мероприятий 9 мая 2025 года. Президентом поставлена задача наряду с традиционными для таких дат мероприятиями (торжественное собрание, концерт, парад) провести еще одно значимое мероприятие на площадях Минского международного выставочного центра. А именно, своеобразную выставку, посвященную 80-летию Победы и достижениям современной белорусской оборонной промышленности, для того, чтобы показать нашу преемственность в этом вопросе. Минобороны, Минкультуры, Госкомвоенпромом представлены определенные предложения по организации этого мероприятия, но в полном объеме их назвать концепцией нельзя. Поэтому заслушаем основные подходы и уточним задачи», — обозначил глава правительства.