«Ведомости»: Минюст предложил ужесточить статью УК о возбуждении ненависти

В сопроводительных документах к закону говорится, что по ст. 282 УК в 2023 году было осуждено 48 человек. По данным статистического агентства «АПИ-Пресс», в 2023 году к ответственности по ч.1 ст. 282 УК были привлечены 17 человек, из них 2 были лишены свободы, 13 получили условный срок, один человек был оштрафован. В 2022 году по первой части статьи осудили 25 человек, из них 21 получил условный срок.