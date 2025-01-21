Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Минске

Работа центра выстроена таким образом, чтобы на каждом участке работали национальные наблюдатели, которые знают все основные законодательные аспекты организации работы комиссий, порядок голосования и наблюдения. О ходе голосования, возможных проблемных вопросах наблюдатели будут оперативно информировать центр. Такая форма работы позволяет не только иметь объективную информацию с участков, но и исключает возможность искажения данных. В свою очередь в оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках.