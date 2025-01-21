Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Минске

Сегодня начинается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси ЦИК: каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
Представители крупнейших общественных объединений, политических партий страны вновь объединяют усилия для совместной работы по наблюдению за ходом голосования. В Центре общественного наблюдения за выборами будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.
Работа центра выстроена таким образом, чтобы на каждом участке работали национальные наблюдатели, которые знают все основные законодательные аспекты организации работы комиссий, порядок голосования и наблюдения. О ходе голосования, возможных проблемных вопросах наблюдатели будут оперативно информировать центр. Такая форма работы позволяет не только иметь объективную информацию с участков, но и исключает возможность искажения данных. В свою очередь в оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках.
Также для избирателей в центре организована работа телефонной горячей линии. Каждый желающий может задать свой вопрос о ходе электоральной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке, внести предложения по номеру +375 (17) 371−07−76. Время работы горячей линии: в период досрочного голосования (вторник — суббота) с 12.00 до 19.00, в основной день голосования (воскресенье) — с 8.00 до 20.00. Каждое обращение будет детально отработано.