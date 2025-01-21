Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции.

Источник: РИА "Новости"

О намерении запустить строительство второй атомной электростанции Александр Лукашенко заявил во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода 21 января, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА. По словам белорусского лидера, место для строительства АЭС еще не определено, но потенциальные площадки имеются.

На прошлой неделе во время посещения Минского городского технопарка Лукашенко утверждал, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в республике. В ходе мероприятия отмечалась растущая потребность страны в электроэнергии.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
энергетика