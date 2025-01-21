Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй АЭС

О намерении запустить строительство второй атомной электростанции Александр Лукашенко заявил во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода 21 января, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА. По словам белорусского лидера, место для строительства АЭС еще не определено, но потенциальные площадки имеются.
На прошлой неделе во время посещения Минского городского технопарка Лукашенко утверждал, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в республике. В ходе мероприятия отмечалась растущая потребность страны в электроэнергии.