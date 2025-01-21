Юрий Бурлачко рассказал о новых выплатах ветеранам и почетных званиях

На заседании Российского оргкомитета «Победа» президент Владимир Путин обозначил важность этой даты для укрепления связей между поколениями и сохранения правды о героическом прошлом страны. Подробнее об итогах заседания и принятых решениях рассказал глава Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.
Как отметил председатель краевого парламента, предусмотрены единовременные выплаты: фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей получат по 80 000 рублей, а труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние пленные лагерей и те, кто трудились на объектах ПВО и оборонительных сооружениях, — по 55 000 рублей. Помимо этого, всем участникам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина в их городах и населенных пунктах.
Также на заседании обозначили, что в 43 из 63 городов трудовой доблести размещены памятные стелы при помощи «единороссов». Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев предложил присвоить это звание еще семи городам.
Бурлачко подчеркнул, что жители Кубани внесли большой вклад в Победу. На территории края расположен один город-герой, два города воинской славы, а также четыре города воинской доблести и два рубежа воинской доблести, которым присвоили почетные звания по введенному в регионе закону 2018 года.
В ходе подготовки к знаменательной дате планируется благоустройство воинских мемориалов, памятников и братских могил, рассказал глава ЗСК. В конце 2024 года депутатам поручили взяться за эту работу на местах.
Как пояснил председатель регионального парламента, в план мероприятий на Кубани включено свыше 4000 акций, церемоний и поздравлений. Юрий Бурлачко обозначил, что главной задачей является проведение этих мероприятий с особым вниманием к ветеранам и на высоком организационном уровне.