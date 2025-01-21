Юрий Бурлачко рассказал о новых выплатах ветеранам и почетных званиях

Как отметил председатель краевого парламента, предусмотрены единовременные выплаты: фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей получат по 80 000 рублей, а труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние пленные лагерей и те, кто трудились на объектах ПВО и оборонительных сооружениях, — по 55 000 рублей. Помимо этого, всем участникам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина в их городах и населенных пунктах.