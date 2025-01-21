Лукашенко сказал, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с коллективом Минского автомобильного завода 21 января, сказал, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным строительство второй АЭС в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».