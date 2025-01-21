Лукашенко сказал, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с коллективом Минского автомобильного завода 21 января, сказал, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным строительство второй АЭС в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— В ближайшее время обсудим с президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси, — подчеркнул глава государства.
Как пишет БелТА, президент обратил внимание на то, что место строительства еще не было определено, однако потенциальные площадки есть.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ: «Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере».
Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
Кроме того, «Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников.