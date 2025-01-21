Лукашенко заявил о востребованности рабочих профессий и не видит проблем с блогерством

Что касается популярности блогерства у молодежи, то, по словам Президента, надо понимать: эта сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. «Вот эти “интернет-сидящие”, блогеры и прочие — они занимаются этим делом, пока на них есть спрос. Вы думаете, каждый день блогеры растут и растут? Нет. Десяток ушло — двое пришло. На них есть спрос, они чего-то пишут, рисуют, что интересует нас — мы заглянули, у них просмотры увеличились, они с рекламы получают. Если их не читают, они уходят, — пояснил Александр Лукашенко. — Их не будет больше, чем мы (аудитория, зрители. — Прим. БЕЛТА) потребуем».