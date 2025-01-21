Лукашенко заявил о востребованности рабочих профессий и не видит проблем с блогерством

В вопросе главе государства была высказана обеспокоенность по поводу снижения популярности рабочих профессий среди молодежи. Многие из представителей подрастающего поколения стремятся стать блогерами, уйти в IT, вместо того чтобы осваивать такие специальности, как, например, электрогазосварщик. Президента спросили, не приведет ли это к большому дефициту специалистов рабочих профессий.
«Настороженность такая есть», — ответил Александр Лукашенко, добавив, что в последнее время, например, на рынке возрастает потребность в сварщиках, других рабочих специальностях. Проблема дефицита таких работников уже ощущается довольно остро в ряде государств. В Беларуси ситуация в этом плане пока относительно благополучная, хотя некоторые настораживающие процессы все же проявляются.
Что касается популярности блогерства у молодежи, то, по словам Президента, надо понимать: эта сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. «Вот эти “интернет-сидящие”, блогеры и прочие — они занимаются этим делом, пока на них есть спрос. Вы думаете, каждый день блогеры растут и растут? Нет. Десяток ушло — двое пришло. На них есть спрос, они чего-то пишут, рисуют, что интересует нас — мы заглянули, у них просмотры увеличились, они с рекламы получают. Если их не читают, они уходят, — пояснил Александр Лукашенко. — Их не будет больше, чем мы (аудитория, зрители. — Прим. БЕЛТА) потребуем».
Как заметил Президент, есть предложения, чтобы как-то резко со стороны государства отреагировать и переориентировать ситуацию.
Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание, что сейчас, конечно, в стране нужны прежде всего специалисты для реального сектора экономики, как, например, коллективы МАЗа и концерна «БЕЛАВТОМАЗ», которые создают реальный продукт. Но каких-то конкретных решений по обозначенной теме пока нет. Хотя Президент не единожды подчеркивал необходимость активного привлечения к труду тех, кто не работает. А таких до сих пор немало даже в Минске. «Нам надо разобраться с этими вопиющими моментами», — сказал он.
Кроме того, есть потенциал для привлечения на рынок труда мигрантов, которые прибывают в Беларусь. Но здесь должно быть очень внимательное отношение со стороны работодателей. «Вы берите их на работу, но с кадровиками проработайте каждого, вы за них будете нести ответственность, — предупредил Александр Лукашенко. — Я не против, пускай люди приезжают, работают».
Возвращаясь к разговору о блогерах, Президент сказал, что все, касающееся блогерства, — это небольшая для Беларуси проблема. Многие блогеры, к примеру, приняли участие в «Марафоне единства», появляются в эфире госСМИ и даже с удивлением для себя по-новому открывают Беларусь и ее потенциал. «Нормальные люди. Они смотрят на ваш автобус, говорят: “Так это мы делаем?” — отметил глава государства.
С учетом всего сказанного он не считает нужным на данном этапе предпринимать какие-либо запретительные меры.
«Запретить — оно просто: запретил — сижу, радуюсь. Запреты всегда не на пользу. Надо победить. Надо доказать, что мы лучше. Если о нас плохо пишут, нам надо показывать свое, хорошее, как мы делаем на “Марафоне единства”. Это тяжелее, но важнее. Это будет в сердце и в мозгах каждого человека», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент заявил о решимости принять все необходимые меры, если это касается безопасности, сохранения страны.
«Но сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: “Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет”. Я начинаю обзванивать ответственных, членов правительства: “Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?” — “Нет. Мы не имеем права”. Я говорю: “Смотрите, без моего ведома этого не делайте”, — рассказал Александр Лукашенко.
«Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете — сидите там. Тем более 50% интернета, а может и больше, — это же польза», — добавил Президент.