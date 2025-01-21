Лукашенко: инвестировать мы будем в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне

«Сегодня у нас один вопрос: а как двигаться дальше? Вы, наверное, заметили жестокое мое совещание по инвестиционной программе. Государственная инвестиционная программа, куда вкладывать деньги. А чего мы мудрим, что мы там выдумываем? Видим, что у вас тенденция хорошая по производству автобусов, нате вам завод. За полтора года выдали. И завтра-послезавтра, образно говоря, здесь должны работать люди, — отметил Александр Лукашенко. — То есть мы умеем делать все. Нужна определенная дисциплина, чтобы было качество. И надо экономить».