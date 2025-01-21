Лукашенко: инвестировать мы будем в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне

«Сегодня у нас один вопрос: а как двигаться дальше? Вы, наверное, заметили жестокое мое совещание по инвестиционной программе. Государственная инвестиционная программа, куда вкладывать деньги. А чего мы мудрим, что мы там выдумываем? Видим, что у вас тенденция хорошая по производству автобусов, нате вам завод. За полтора года выдали. И завтра-послезавтра, образно говоря, здесь должны работать люди, — отметил Александр Лукашенко. — То есть мы умеем делать все. Нужна определенная дисциплина, чтобы было качество. И надо экономить».
«Возвращаясь к инвестиционной программе, я подумал о том, что не надо ничего выдумывать. Давайте будем делать то, что мы уже умеем делать на каком-то уровне. Если у тебя есть определенная база, легче подниматься к высотам. Мы должны углубляться, мы должны совершенствовать то, что умеем, и вкладывать деньги в это», — убежден глава государства.
Президент заметил, что в Беларуси хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент — надо ли эта продукция Беларуси? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне.
«Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем», — подчеркнул белорусский лидер.