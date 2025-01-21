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Нижегородская мэрия готовится переехать в здание бывшего ТЦ «Этажи»

Администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из пятого корпуса кремля в здание бывшего ТЦ «Этажи» на улице Белинского.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном правительстве.

По данным облправительства, прорабатываются планы по высвобождению части зданий на территории кремля. Так, в 2025 году в 10-м корпусе на территории кремля может появиться культурно-выставочный центр «Русский музей. Нижний Новгород».

Кроме того, не исключается в перспективе и высвобождение здания Арбитражного суда, иных зданий, находящихся в кремле. Однако, подчеркивают в правительстве, о конкретных сроках переездов говорить пока преждевременно.

Кроме того, в нижегородском правительстве напомнили, что из здания «Нижполиграфа» в Дом связи запланирован переезд представителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что «Нижегородская областная фармация» приобрела ТЦ «Этажи» на Белинке.