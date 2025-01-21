Генпрокурор Беларуси досрочно проголосовал на президентских выборах

Граждане Беларуси, придя на участок, получат бюллетень для голосования при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина страны. Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить военный билет (для военнослужащих срочной службы) или служебное удостоверение работника государственного органа (организации).