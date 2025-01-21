Генпрокурор Беларуси досрочно проголосовал на президентских выборах

Он отдал свой голос в участке, который находится в «Республиканском центре олимпийской подготовки по гимнастике художественной».
Досрочное голосование в стране началось 21 января и продлится по 25 число включительно. Участки для голосования работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.
Основной день голосования состоится 26 января.
Граждане Беларуси, придя на участок, получат бюллетень для голосования при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина страны. Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить военный билет (для военнослужащих срочной службы) или служебное удостоверение работника государственного органа (организации).
На этих выборах в избирательном бюллетене будет пять фамилий кандидатов и строка «против всех».
По закону, фотографировать или снимать на видео заполненные бюллетени нельзя, за это можно получить штраф.
Избиратели, которые проголосуют впервые, получат в подарок книгу «Символы суверенной Беларуси».