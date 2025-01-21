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Генпрокурор Беларуси досрочно проголосовал на президентских выборах

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Генпрокурор Беларуси Андрей Швед принял участие в досрочном голосовании на выборах президент республики, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он отдал свой голос в участке, который находится в «Республиканском центре олимпийской подготовки по гимнастике художественной».

Досрочное голосование в стране началось 21 января и продлится по 25 число включительно. Участки для голосования работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.

Основной день голосования состоится 26 января.

Граждане Беларуси, придя на участок, получат бюллетень для голосования при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина страны. Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить военный билет (для военнослужащих срочной службы) или служебное удостоверение работника государственного органа (организации).

На этих выборах в избирательном бюллетене будет пять фамилий кандидатов и строка «против всех».

По закону, фотографировать или снимать на видео заполненные бюллетени нельзя, за это можно получить штраф.

Избиратели, которые проголосуют впервые, получат в подарок книгу «Символы суверенной Беларуси».