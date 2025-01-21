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Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы, сообщило агентство Белта.

Источник: © РИА Новости

«Президент заметил, что в Белоруссии хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент — надо ли эта продукция Белоруссии? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне» — сообщает агентство Белта.

При этом подчеркивается, что белорусский лидер отметил необходимость производства «для людей». «Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем», — приводит агентство слова президента.

Лукашенко Александр
экономика