Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко

«Президент заметил, что в Белоруссии хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент — надо ли эта продукция Белоруссии? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне» — сообщает агентство Белта.