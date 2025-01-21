В кубанском парламенте рассмотрели поправки в Устав Краснодарского края

В ходе работы обсуждались изменения в Устав региона.
Как пояснили в пресс-службе краевого парламента, в слушаниях участвовали представители экспертно-консультативного совета при комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, а также члены профильного комитета Совета молодых депутатов Кубани.
Бурлачко напомнил, что предыдущие поправки в Устав края вносились более 2 лет назад. За это время федеральное законодательство претерпело ряд изменений, а краевые законы были скорректированы в части, касающейся статуса отдельных муниципальных образований. Все эти изменения были проанализированы и объединены в единый законопроект.
О конкретных поправках участников слушаний проинформировал председатель комитета кубанского парламента по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. В частности, предложено обновить пункт 2 статьи 3 Устава, добавив информацию о действующих на территории края муниципальных округах: Анапа, Горячий Ключ, Ленинградский, Приморско-Ахтарский и Туапсинский. Также в этой статье закрепляется статус Новороссийска как города-героя, что особенно актуально в преддверии празднования 80-летия Победы в ВОВ.
Помимо этого, в статье 27 Устава предлагается уточнить, что председатель ЗСК работает исключительно на профессиональной основе. Внесены и терминологические изменения, уточняющие название высшего исполнительного органа региона.
Дополнительно были рассмотрены поправки, касающиеся статуса высшего должностного лица края, которые приведут положения Устава в соответствие с федеральным законодательством. В завершение слушаний Юрий Бурлачко предложил поддержать предложенные правки и вынести законопроект на рассмотрение пленарного заседания Заксобрания в первом чтении.