В кубанском парламенте рассмотрели поправки в Устав Краснодарского края

Бурлачко напомнил, что предыдущие поправки в Устав края вносились более 2 лет назад. За это время федеральное законодательство претерпело ряд изменений, а краевые законы были скорректированы в части, касающейся статуса отдельных муниципальных образований. Все эти изменения были проанализированы и объединены в единый законопроект.