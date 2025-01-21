Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко об экономическом развитии: никакой ломки не должно быть!

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакой ломки в экономике не должно быть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Исходя из опыта нашей с вами работы, мы потихоньку-потихоньку, стоя на плечах тех поколений, гигантов наших, продолжаем выстраивать нашу экономику. Никакой ломки не должно быть! Все из чего-то вырастает. Может, что-то и надо сломать, как мы сломали старые фермы. Но завтра (на их месте. — Прим. БЕЛТА) должен быть самый современный молочно-товарный комплекс», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о востребованности рабочих профессий и не видит проблем с блогерством Лукашенко: инвестировать мы будем в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне.

«Будем потихоньку двигаться. Но что для этого надо, банально повторю в очередной раз, — каждый из нас должен делать свое дело. Вы на своем рабочем месте делаете то, что положено, я — на своем. Если мы будем делать, и не просто делать, а справляться с этой работой, мы будем жить нормально, без войны», — заявил Президент.

Лукашенко Александр
экономика