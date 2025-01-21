Лукашенко об экономическом развитии: никакой ломки не должно быть!

«Будем потихоньку двигаться. Но что для этого надо, банально повторю в очередной раз, — каждый из нас должен делать свое дело. Вы на своем рабочем месте делаете то, что положено, я — на своем. Если мы будем делать, и не просто делать, а справляться с этой работой, мы будем жить нормально, без войны», — заявил Президент.