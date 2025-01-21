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Лукашенко на МАЗе подарили автобус

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на МАЗе подарили автобус. Это транспортное средство будет передано социально-педагогическому центру Заводского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

От коллектива предприятия Президенту вручили подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек. Он будет передан социально-педагогическому центру Заводского района Минска. В составе этого центра есть четыре структурных подразделения, в том числе детский социальный приют. Среди задач учреждения — реализация программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-педагогическая и психологическая помощь детям и их законным представителям.

Лукашенко Александр
экономика