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Михаил Мишустин утвердил создание нового поселка в Нижнем Тагиле

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил наименование Сокол поселку на территории муниципального округа Нижний Тагил (Свердловская область), следует из распоряжения, опубликованного на сайте правовой информации. Ранее инициативу депутатов местной думы о создании нового населенного пункта на территории бывшего военного городка 40 одобрило законодательное собрание региона.

Источник: Коммерсантъ

Председатель думы Вадим Раудштейн отметил, что населенный пункт имеет «достаточную инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития». По его данным, на территории поселка проживает 1,1 тыс. человек, созданы инженерные коммуникации и дорожно-транспортная инфраструктура. «Указанные признаки свидетельствуют о возможности и необходимости образования населенного пункта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Мишустин Михаил