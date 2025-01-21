Михаил Мишустин утвердил создание нового поселка в Нижнем Тагиле

Председатель думы Вадим Раудштейн отметил, что населенный пункт имеет «достаточную инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития». По его данным, на территории поселка проживает 1,1 тыс. человек, созданы инженерные коммуникации и дорожно-транспортная инфраструктура. «Указанные признаки свидетельствуют о возможности и необходимости образования населенного пункта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.