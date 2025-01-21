Спикер парламента Армении исключил планы страны выйти из ЕАЭС

«Мы можем обсудить, найти решения, но Армения — суверенное государство, и она сама решает, какой закон принимать, что исходит из ее интересов, а что не исходит из ее интересов», — сказал Ален Симонян журналистам (цитата по News.am). По его словам, ЕАЭС — «выгодная для Армении структура с экономической точки зрения».