Как мировые лидеры отреагировали на инаугурацию Трампа: поздравления и заявления

Президент России Владимир Путин
Российский лидер поздравил с инаугурацией американского коллегу во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Как сообщает ТАСС, президент отметил, что в Кремле замечают намерения новой команды Белого дома восстановить прямые контакты, прерванные Джо Байденом, и слышат заявления Трампа о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны.
«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — сказал Владимир Путин.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Глава правительства Великобритании Кир Стармер поздравил Трампа в соцсети X. Председатель кабинета министров передал самые теплые поздравления американскому лидеру от лица Соединенного Королевства.
«Особые отношения между Великобританией и США продолжат процветать еще долгие годы», — заверил Стармер.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Глава Федерального правительства Германии по случаю инаугурации Дональда Трампа заявил, что США — ближайший союзник Германии, и целью политики страны являются крепкие трансатлантические отношения.
«ЕС, состоящий из 27 членов и насчитывающий более 400 миллионов человек, является сильным союзом», — подчеркнул Шольц.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, адресованное Трампу. В своей речи он заверил, что «лучшие дни» их союза «еще впереди».
Премьер Израиля перечислил заслуги нового американского президента: выход из опасной ядерной сделки с Ираном, признание Иерусалима столицей Израиля, перенос американского посольства в Иерусалим, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
«Я верю, что, снова работая вместе, мы поднимем американо-израильский альянс на еще большую высоту», — цитируют поздравление Биньямина Нетаньяху «Ведомости».
Президент Палестины Махмуд Аббас
Глава Палестины выразил готовность работать с Дональдом Трампом для достижения мира. Он подчеркнул, что в совместной деятельности необходимо руководствоваться решением о создании двух государств, основанным на международной легитимности.
«Это видение предполагает создание Государства Палестина и Государства Израиль, живущих бок о бок в мире и безопасности», — добавил Махмуд Аббас.
Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа
Фактический глава Сирии Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил уверенность в том, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликты в ближневосточных государствах.
«Мы уверены, что он — тот лидер, который принесет мир на Ближний Восток и восстановит стабильность в регионе», — заявил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Глава венгерского правительства поздравил Трампа с инаугурацией.
«Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!», — сказал Орбан.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Глава правительства Индии в своем обращении назвал Дональда Трампа дорогим другом и поздравил его с инаугурацией.
«Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы принести пользу обеим нашим странам и сформировать лучшее будущее для всего мира», — говорится в тексте поздравления Моди.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино
Глава республики не стал поздравлять Трампа. После речи президента США на инаугурации он выступил с опровержением слов американского лидера о Панаме и Панамском канале.
«Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом», — подчеркнул Хосе Рауль Мулино.
Президент Панамы добавил, что канал перешел республике не в качестве уступки. Принадлежность канала стала результатом борьбы поколений. Мулино заявил, что страна будет пользоваться международным правом, которое защищает республику, и напомнил, что Панама всегда была дружественной страной по отношению к США.
«Диалог — это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом», — добавил он.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум
Глава Мексики в своем поздравлении Трампу отметила, что Соединенные Штаты Америки и Мексиканские Соединенные Штаты являются не только соседями, но и торговыми партнерами.
«Диалог, уважение и сотрудничество всегда будут символом наших отношений», — отметила она.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили
Глава Грузии разместил обращение к Трампу на странице в соцсети Facebook*. Кавелашвили поздравил коллегу с инаугурацией и выразил надежду на то, что грузино-американские отношения выйдут на новый уровень.
«Я желаю успехов президенту Трампу в достижении его целей, отстаивании заявленных им ценностей и борьбе с глобальными вызовами!» — цитирует Кавелашвили «РИА Новости».
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба
Глава японского правительства адресовал Трампу «теплые поздравления» и выразил надежду на «укрепление надежного партнерства между Японией и США» для достижения совместной цели — свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Глава канадского правительства поздравил американского лидера с вступлением в должность. Политик подчеркнул, что экономическое партнерство США и Канады можно назвать самым успешным в мире.
«У нас есть шанс снова работать вместе, чтобы создать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран», — заявил он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генсек Североатлантического альянса поздравил не только президента США с инаугурацией, но и вице-президента Джея Ди Вэнса.
Рютте выразил уверенность, что после прихода к власти Дональда Трампа НАТО существенно увеличит расходы на оборону и производство.
«Вместе мы сможем достичь мира через силу — через НАТО», — заявил Марк Рютте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на тесное сотрудничество Еврокомиссии с президентом США по вопросам глобальных проблем.
«Вместе наши общества смогут добиться большего процветания и укрепить свою общую безопасность. В этом заключается непреходящая сила трансатлантического партнерства», — говорится в ее обращении к Дональду Трампу.
Глава Евродипломатии Кая Каллас
Каллас выразила уверенность, что Европа и США продолжат сотрудничество.
«Трансатлантические связи принесли процветание и силу по обе стороны Атлантики. Вместе мы сильнее и безопаснее в решении глобальных проблем. С нетерпением ждем продолжения нашего партнерства», — заявила она.
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