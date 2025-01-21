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Как мировые лидеры отреагировали на инаугурацию Трампа: поздравления и заявления

20 января состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа. Рассказываем о реакции мировых лидеров на официальное вступление политика в должность президента США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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Президент России Владимир Путин

Российский лидер поздравил с инаугурацией американского коллегу во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщает ТАСС, президент отметил, что в Кремле замечают намерения новой команды Белого дома восстановить прямые контакты, прерванные Джо Байденом, и слышат заявления Трампа о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — сказал Владимир Путин.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Глава правительства Великобритании Кир Стармер поздравил Трампа в соцсети X. Председатель кабинета министров передал самые теплые поздравления американскому лидеру от лица Соединенного Королевства.

«Особые отношения между Великобританией и США продолжат процветать еще долгие годы», — заверил Стармер.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Глава Федерального правительства Германии по случаю инаугурации Дональда Трампа заявил, что США — ближайший союзник Германии, и целью политики страны являются крепкие трансатлантические отношения.

«ЕС, состоящий из 27 членов и насчитывающий более 400 миллионов человек, является сильным союзом», — подчеркнул Шольц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, адресованное Трампу. В своей речи он заверил, что «лучшие дни» их союза «еще впереди».

Премьер Израиля перечислил заслуги нового американского президента: выход из опасной ядерной сделки с Ираном, признание Иерусалима столицей Израиля, перенос американского посольства в Иерусалим, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Я верю, что, снова работая вместе, мы поднимем американо-израильский альянс на еще большую высоту», — цитируют поздравление Биньямина Нетаньяху «Ведомости».

Президент Палестины Махмуд Аббас

Глава Палестины выразил готовность работать с Дональдом Трампом для достижения мира. Он подчеркнул, что в совместной деятельности необходимо руководствоваться решением о создании двух государств, основанным на международной легитимности.

«Это видение предполагает создание Государства Палестина и Государства Израиль, живущих бок о бок в мире и безопасности», — добавил Махмуд Аббас.

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа

Фактический глава Сирии Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил уверенность в том, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликты в ближневосточных государствах.

«Мы уверены, что он — тот лидер, который принесет мир на Ближний Восток и восстановит стабильность в регионе», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Глава венгерского правительства поздравил Трампа с инаугурацией.

«Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!», — сказал Орбан.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Глава правительства Индии в своем обращении назвал Дональда Трампа дорогим другом и поздравил его с инаугурацией.

«Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы принести пользу обеим нашим странам и сформировать лучшее будущее для всего мира», — говорится в тексте поздравления Моди.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино

Глава республики не стал поздравлять Трампа. После речи президента США на инаугурации он выступил с опровержением слов американского лидера о Панаме и Панамском канале.

«Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом», — подчеркнул Хосе Рауль Мулино.

Президент Панамы добавил, что канал перешел республике не в качестве уступки. Принадлежность канала стала результатом борьбы поколений. Мулино заявил, что страна будет пользоваться международным правом, которое защищает республику, и напомнил, что Панама всегда была дружественной страной по отношению к США.

«Диалог — это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом», — добавил он.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Глава Мексики в своем поздравлении Трампу отметила, что Соединенные Штаты Америки и Мексиканские Соединенные Штаты являются не только соседями, но и торговыми партнерами.

«Диалог, уважение и сотрудничество всегда будут символом наших отношений», — отметила она.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили

Глава Грузии разместил обращение к Трампу на странице в соцсети Facebook*. Кавелашвили поздравил коллегу с инаугурацией и выразил надежду на то, что грузино-американские отношения выйдут на новый уровень.

«Я желаю успехов президенту Трампу в достижении его целей, отстаивании заявленных им ценностей и борьбе с глобальными вызовами!» — цитирует Кавелашвили «РИА Новости».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Глава японского правительства адресовал Трампу «теплые поздравления» и выразил надежду на «укрепление надежного партнерства между Японией и США» для достижения совместной цели — свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Глава канадского правительства поздравил американского лидера с вступлением в должность. Политик подчеркнул, что экономическое партнерство США и Канады можно назвать самым успешным в мире.

«У нас есть шанс снова работать вместе, чтобы создать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генсек Североатлантического альянса поздравил не только президента США с инаугурацией, но и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Рютте выразил уверенность, что после прихода к власти Дональда Трампа НАТО существенно увеличит расходы на оборону и производство.

«Вместе мы сможем достичь мира через силу — через НАТО», — заявил Марк Рютте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на тесное сотрудничество Еврокомиссии с президентом США по вопросам глобальных проблем.

«Вместе наши общества смогут добиться большего процветания и укрепить свою общую безопасность. В этом заключается непреходящая сила трансатлантического партнерства», — говорится в ее обращении к Дональду Трампу.

Глава Евродипломатии Кая Каллас

Каллас выразила уверенность, что Европа и США продолжат сотрудничество.

«Трансатлантические связи принесли процветание и силу по обе стороны Атлантики. Вместе мы сильнее и безопаснее в решении глобальных проблем. С нетерпением ждем продолжения нашего партнерства», — заявила она.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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