Как мировые лидеры отреагировали на инаугурацию Трампа: поздравления и заявления

«Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом», — подчеркнул Хосе Рауль Мулино.